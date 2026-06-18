ULTIM'ORA
Pisilli: “Vivo nel quartiere dove sono cresciuto. La Roma il mio sogno da bambino” Soulé-Ziolkowski: mosse Premier. Offerte al rialzo Gasp ha perso i dribbling, Greenwood li garantisce Il regalo di Pellegrini Celik dice sì, rinnovo in arrivo Calciomercato Roma, piace Molina per la fascia Roma, da Dybala a Greenwood ora comanda Ryan Friedkin La Roma non accetta scommesse Mondiali 2026, per la Svizzera ottavi a un passo: Bosnia ko nella sfida del Gruppo B Roma, Wesley punta al rientro: recupero in corso dopo lo stop muscolare
NEWS

Parti al lavoro per la firma di Pellegrini

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 18/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Parti al lavoro per la firma di Pellegrini

Si continua a lavorare sui rinnovi. Celik e Mancini i più vicini alla firma. Ancora niente fumata bianca per Pellegrini, ma c’è ottimismo.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma accelera sul fronte rinnovi per dare continuità e stabilità al progetto di Gasperini. Celik e  Mancini sono ormai vicini alla firma del nuovi contratti: per il terzino turco è stato quasi del tutto colmato il divario economico che separava le parti, mentre il difensore, leader dello spogliatoio, e pronto a legarsi al club fino al 2030. In agenda c’è anche il rinnovo di Cristante fino al 2029.

Più complessa ma comunque positiva la situazione legata a Pellegrini. Il capitano vuole restare al centro del progetto giallorosso e la sua volontà coincide con quella di Gasperini, che considera il numero sette una figura fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano. A Trigoria si lavora per ridurre le distanze e trovare l’intesa definitiva: la fumata bianca non e ancora arrivata, ma il clima resta improntato all’ottimismo.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182288 articoli

ARTICOLI CORRELATI