Parti al lavoro per la firma di Pellegrini

Si continua a lavorare sui rinnovi. Celik e Mancini i più vicini alla firma. Ancora niente fumata bianca per Pellegrini, ma c’è ottimismo.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma accelera sul fronte rinnovi per dare continuità e stabilità al progetto di Gasperini. Celik e Mancini sono ormai vicini alla firma del nuovi contratti: per il terzino turco è stato quasi del tutto colmato il divario economico che separava le parti, mentre il difensore, leader dello spogliatoio, e pronto a legarsi al club fino al 2030. In agenda c’è anche il rinnovo di Cristante fino al 2029.

Più complessa ma comunque positiva la situazione legata a. Il capitano vuole restare al centro del progetto giallorosso e la sua volontà coincide con quella di, che considera il numero sette una figura fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano. A Trigoria si lavora per ridurre le distanze e trovare l’intesa definitiva: la fumata bianca non e ancora arrivata, ma il clima resta improntato all’ottimismo.