L’estate di Dybala

Dybala si riposa in Argentina mentre aspetta un segnale dalla Roma. Paulo vuole restare ed è pronto a siglare l’accordo per legarsi ancora ai colori giallorossi.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Cordoba gli ha restituito il tempo della famiglia, delle emozioni autentiche e della serenità. Ma nella testa di Paulo Dybala c’è sempre la Roma. È un’estate speciale quella che sta vivendo la Joya, probabilmente la più intensa della sua vita privata, scandita dal sorriso della piccola Gia, dalle giornate trascorse accanto alla moglie Oriana, dagli amici di sempre e da quel filo giallorosso che continua a legarlo a Trigoria anche a migliaia di chilometri di distanza. In Argentina, Dybala si sta godendo le prime vacanze da papà. Giorni da custodire nel cassetto dei ricordi, con la primogenita presentata ai parenti argentini e al centro di una felicità che traspare da ogni immagine e da ogni momento condiviso. Un ritorno alle origini che ha il sapore delle emozioni forti, dei legami familiari e di una tranquillità ritrovata dopo una stagione intensa.

Ma Paulo resta Paulo. E allora accanto al relax non manca mai lo sport. Le immancabili sfide a padel con gli amici, come quella disputata martedì insieme all’ex tennistae all’ex attaccante del Boca Juniors. Momenti di svago che si alternano alla passione per il calcio vissuta da spettatore: la Joya tra una partita e l’altra si è infatti concessa anche il piacere di seguire la sfida mondiale tra la Francia del suo compagnoe il Senegal. Vacanze sì, ma senza abbassare la guardia. Perché il conto alla rovescia verso il 13 luglio è già iniziato.ha ripreso ad allenarsi con intensità, seguendo il programma personalizzato preparato dallo staff della Roma. Palestra, lavoro atletico e attenzione ai dettagli: ogni seduta è pensata per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento con il ritiro al Fulvio Bernardini.

Un segnale importante. Perché dietro quella tabella di lavoro c’è soprattutto una certezza: Paulo si sente pienamente dentro il progetto giallorosso. Non si sta preparando per capire quale sarà il suo futuro, ma per viverlo ancora con la maglia della Roma addosso. È questo il messaggio che arriva dall’Argentina, dove la serenità familiare si accompagna alla convinzione che il matrimonio con il club giallorosso sia destinato a proseguire. E mentre la Joya si divide tra affetti e allenamenti, sullo sfondo prende quota la partita più attesa: quella del rinnovo. Sono giorni decisivi, ore che possono portare alla fumata bianca. Restano da definire gli ultimi dettagli legati a bonus e durata dell’accordo, ma la sensazione è che il traguardo sia ormai vicino.

L’agente del giocatore è atteso nella Capitale per chiudere il cerchio e mettere nero su bianco un’intesa che tutti vogliono. La volontà coincide da entrambe le parti. Gasperini considera Dybala un punto fermo del nuovo progetto tecnico, Paulo non ha mai nascosto il desiderio di continuare la sua avventura romanista. Quando le volontà si incontrano, spesso la strada diventa più semplice. E allora l’estate della Joya potrebbe presto trasformarsi in una doppia festa. Prima l’abbraccio della famiglia in Argentina, poi quello della Roma. Con Gia tra le braccia, il sorriso di Oriana accanto e una firma pronta a certificare ciò che, in fondo, tutti già sanno: Dybala vuole continuare a essere il simbolo del presente e del futuro giallorosso. Una promessa che aspetta soltanto di essere rinnovata.