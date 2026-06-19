Tommaso Baldanzi, da oggi è ufficialmente un giocatore del Genoa, che ha trovato l’accordo con la Roma per far rimanere il centrocampista nel club ligure.

Il classe 2003 si trasferisce al Genoa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9,5 milioni di euro. Baldanzi, che non si è fatto attendere, ha parlato in una breve intervista ai canali ufficiali del club rossoblù, mostrando la sua felicità nell’esser rimasto alla corte di Daniele De Rossi.

Baldanzi: “Sento di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno”

“Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia” .

Le parole del Chief of Football Diego Lopez.

“Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”