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Greenwood acquisto a rate, riparte l’assalto a Moreira

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 21/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood acquisto a rate, riparte l’assalto a Moreira

La Roma cerca la formula per Greenwood: un’offerta rateizzata può essere la soluzione. Si guarda a Moreira per la fascia, poi sarà il turno dell’ala sinistra.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Lo sprint per Greenwood, il pressing per Moreira. In attesa del nuovo stadio i Friedkin puntano a costruire una Roma formato Champions. Ryan è intervenuto per sbloccare la situazione legata all’inglese dell’OM dando l’ok alla nuova formula d’offerta che prevede un acquisto rateizzato.

La Roma non si arrende nemmeno per il terzino Moreira che lo Strasburgo ha valutato 40 milioni. L’alternativa è Molina dell’Atletico. Il terzo colpo arriverà a sinistra dove si è offerto Garnacho. Per il ruolo di vice Malen spunta Davis dell’Udinese.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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