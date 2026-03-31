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Tegola Roma, Wesley fuori per un mese

Redazione
Pubblicato 57 minuti fa il 31/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Tegola Roma, Wesley fuori per un mese

TUTTOSPORT (Dario Marchetti) – Wesley resterà fermo un mese. Confermato, infatti, il problema muscolare che già dal Brasile avevano comunicato alla Roma: lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Salterà dunque le gare contro Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, con l’obiettivo di rientrare ai primi di maggio per le ultime quattro di campionato, a cominicare dal match con la Fiorentina. Nel frattempo Gasperini dovrà correre ai ripari e il grande dubbio è chi schierare domenica sera a San Siro contro l’Inter.

Con Wesley out, l’alternativa naturale sarebbe quella di Tsimikas, ma il greco si è rivelato tra i flop del mercato estivo giallorosso. E allora la soluzione più accreditata oggi è quella di spostare Rensch da quella parte, provando a valutare fino a sabato le condizioni di Angeliño, rientrato nel weekend prima della sosta. Con il Lecce, però, sono stati appena 15 i minuti disputati dopo una stagione fermo ai box, per questo sembra complicato pensare che possa giocare dall’inizio. Più facile che venga utilizzato a partita in corso, in attesa che la condizione migliori.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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