Il futuro di Lorenzo Pellegrini a Roma rimane ancora un rebus, ma sembrerebbero esserci passi in avanti tra l’entourage del calciatore e la società giallorossa sul rinnovo.

Il numero 7 giallorosso andrà in scadenza di contratto a giugno 2026 e il suo futuro non è ancora stato del tutto definito. Nonostante ciò però sembrerebbe esserci un avvicinamento tra le parti che potrebbe portare al rinnovo di contratto dell’ex capitano. Secondo quanto riportato dal giornalista William Lasalandra, sulla sua pagina X, i contatti tra Pellegrini e la società si stanno intensificando, il capitano dá priorità ai giallorossi ed un eventuale rinnovo dovrebbe aggirarsi sui 2.5 milioni per 3 anni.