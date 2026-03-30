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Tegola Roma, Wesley ko in nazionale: lesione alla coscia e stop di un mese

Redazione
Pubblicato 28 secondi fa il 30/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Tegola Roma, Wesley ko in nazionale: lesione alla coscia e stop di un mese

Non arrivano buone notizie per la Roma, che deve fare i conti con un nuovo stop in un momento cruciale della stagione. Gli impegni con le nazionali, ancora una volta, presentano il conto al club giallorosso.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Wesley França ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra durante l’ultima convocazione in nazionale. Gli esami hanno confermato il problema fisico, che costringerà il giocatore a uno stop stimato di circa 30 giorni.

Un’assenza pesante per la Roma, che perde così un’opzione importante nelle rotazioni proprio nel momento decisivo della stagione. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione del recupero, ma i tempi non lasciano molto spazio all’ottimismo per un rientro immediato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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