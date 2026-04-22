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Roma, il ruolo di Adidas nel rinnovo di Dybala

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, il ruolo di Adidas nel rinnovo di Dybala

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta incerto, con l’argentino che, dopo essere rientrato in gruppo, punta a una convocazione per la partita contro il Bologna.

Quella contro i rossoblù potrebbe essere una delle ultime apparizioni di Dybala con la maglia giallorossa, dato che il suo contratto scade a giugno e il rinnovo sembra ancora lontano. Tuttavia, non è escluso un possibile prolungamento. L’Adidas, sponsor di lunga data del calciatore e del club, potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Adidas vuole il rinnovo di Dybala 

Il brand, che accompagna la Roma dal 2023-2024, sembra valutare l’importanza mediatica di Dybala, soprattutto in vista del centenario del club. Un eventuale rinnovo, scrive Il Corriere della Sera, potrebbe infatti rappresentare una mossa strategica dal punto di vista commerciale. Inoltre, Dybala sarebbe disposto a ridurre il suo ingaggio, una condizione fondamentale per ipotizzare un futuro insieme alla Roma. Per ora, l’argentino ha messo in stand-by tutte le altre offerte, cercando di capire se la sua esperienza nella Capitale potrà proseguire.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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