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Calciomercato Roma, contatti per Belghali dell’Hellas Verona

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, contatti per Belghali dell’Hellas Verona

Il mercato estivo si avvicina e la Roma nelle ultime settimane sta sondando diversi nomi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Già da tempo i giallorossi avrebbero messo nel mirino Rafik Belghali, terzino destro dell’Hellas Verona, che ha collezionato 21 presenze questa stagione, condite da 2 gol,  può giocare anche esterno su entrambe le fasce. Il nazionale algerino classe 2002, nato in Belgio, nel corso della sessione invernale di calciomercato era stato attenzionato anche da Juventus e Inter ma non avrebbe potuto giocare per una terza squadra dopo essere già sceso in campo col Mechelen a inizio stagione.

Ora, stando a quanto riporta il giornalista belga Sacha Tavolieri, la Roma si sarebbe fatta nuovamente avanti per Belghali. Negli ultimi giorni sono in corso discussioni positive tra i  club e il trasferimento potrebbe avvenire in estate.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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