Il mercato estivo si avvicina e la Roma nelle ultime settimane sta sondando diversi nomi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Già da tempo i giallorossi avrebbero messo nel mirino Rafik Belghali, terzino destro dell’Hellas Verona, che ha collezionato 21 presenze questa stagione, condite da 2 gol, può giocare anche esterno su entrambe le fasce. Il nazionale algerino classe 2002, nato in Belgio, nel corso della sessione invernale di calciomercato era stato attenzionato anche da Juventus e Inter ma non avrebbe potuto giocare per una terza squadra dopo essere già sceso in campo col Mechelen a inizio stagione.