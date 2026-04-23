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Ranieri-Roma, è davvero finita: dimissioni da parte del senior advisor

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ranieri-Roma, è davvero finita: dimissioni da parte del senior advisor

Una situazione che covava sotto traccia da giorni, tra tensioni interne e dichiarazioni poco digerite dalla società, sembra essere arrivata al suo epilogo.

Roma, si separano le strade tra Ranieri e la Roma

In casa Roma si chiude un capitolo delicato che riguarda una figura storica e profondamente legata all’ambiente giallorosso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, si è giunti alla rottura definitiva tra la proprietà dei Friedkin e Claudio Ranieri.

La Roma non si avvarrà più della consulenza dell’ex tecnico, che ricopriva il ruolo di senior advisor. Alla base della decisione ci sarebbero gli attriti emersi nelle ultime settimane, in particolare dopo il caso legato alle dichiarazioni rilasciate da Ranieri prima della sfida contro il Pisa, considerate fuori linea dalla società. Sullo sfondo, anche le tensioni con l’attuale tecnico Gian Piero Gasperini, che avrebbero contribuito a incrinare definitivamente i rapporti.

Se da un lato la proprietà ha deciso di interrompere la collaborazione, dall’altro filtra che siano state accettate le dimissioni già presentate dallo stesso Ranieri, inizialmente congelate ma poi diventate inevitabili. Una separazione che sa di punto di non ritorno.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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