Una situazione che covava sotto traccia da giorni, tra tensioni interne e dichiarazioni poco digerite dalla società, sembra essere arrivata al suo epilogo.

Roma, si separano le strade tra Ranieri e la Roma

In casa Roma si chiude un capitolo delicato che riguarda una figura storica e profondamente legata all’ambiente giallorosso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, si è giunti alla rottura definitiva tra la proprietà dei Friedkin e Claudio Ranieri.

Lanon si avvarrà più della consulenza dell’ex tecnico, che ricopriva il ruolo di senior advisor. Alla base della decisione ci sarebbero gli attriti emersi nelle ultime settimane, in particolare dopo il caso legato alle dichiarazioni rilasciate daprima della sfida contro il, considerate fuori linea dalla società. Sullo sfondo, anche le tensioni con l’attuale tecnicoche avrebbero contribuito a incrinare definitivamente i rapporti.

Se da un lato la proprietà ha deciso di interrompere la collaborazione, dall’altro filtra che siano state accettate le dimissioni già presentate dallo stesso Ranieri, inizialmente congelate ma poi diventate inevitabili. Una separazione che sa di punto di non ritorno.