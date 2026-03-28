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Malen tocca quota 50 con l’Olanda: “Grato per ogni passo”

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Malen tocca quota 50 con l’Olanda: “Grato per ogni passo”

Il momento d’oro di Donyell Malen prosegue infatti anche lontano da Roma, confermando il suo peso sempre maggiore a livello internazionale.

A riportare l’episodio è il post pubblicato dallo stesso attaccante sui social, all’indomani della sfida vinta contro la Norvegia, in cui è partito titolare con la maglia della Nazionale olandese, raggiungendo quota 50 presenze ufficiali.

Un traguardo celebrato con parole sentite: “50 partite per il mio paese. Grato a Dio per ogni passo, ogni lezione, e ogni opportunità di indossare questa maglia. Grazie per la fiducia”. Numeri che certificano la crescita dell’ex Borussia Dortmund, oggi protagonista anche sotto la guida di Gian Piero Gasperini, dove sta vivendo una stagione di grande impatto con la Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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