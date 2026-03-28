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Candela riunisce la vecchia Roma: “Che gruppo… grazie”

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Candela riunisce la vecchia Roma: “Che gruppo… grazie”

Il raduno di “Operazione Nostalgia” ha riportato insieme alcune delle figure più amate della storia romanista, regalando immagini cariche di ricordi e appartenenza.

A fare da cornice è stato il Palazzo dello Sport di Roma, teatro dell’evento, mentre a condividere uno degli scatti più significativi è stato Vincent Candela attraverso i propri canali social.

Nella foto compaiono diversi protagonisti di un’epoca indimenticabile: Francesco Totti, Aldair, Antonio Carlos Zago, Marco Amelia e Damiano Tommasi. “Che gruppo… grazie”, la semplice ma significativa didascalia scelta da Candela, capace di racchiudere tutto il senso di una serata all’insegna del romanismo e della nostalgia.

https://www.instagram.com/p/DWcFrW1jb8D/?igsh=MWt5NzhzdDVrNDZ6cA==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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