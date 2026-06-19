Soulé-Ziolkowski: mosse Premier. Offerte al rialzo

La Roma deve cedere: per Soulé e Ziolkowski si spera nella Premier. Angelino e Dovbyk piacciono al Betis, idea prestito con obbligo per l’ucraino.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Prima di acquistare, però, la Roma deve assolutamente vendere. E lo farà presumibilmente la prossima settimana, quando si preannunciano giorni molto caldi per il club giallorosso. Ed allora a Trigoria dovranno essere bravi a saper valutare tutto, comprese le trappole, fermo restando che ci sono sempre circa 60 milioni di ulteriori ricavi da mettere in cassaforte in dodici giorni.

Il sacrificio principale messo in preventivo aè sempre quello legato a, anche se i 40 milioni richiesti dallasono una cifra alta. Ilè sulle sue tracce da tempo, ma i tedeschi – ad esempio – nella loro storia non hanno mai investito quei soldi per un giocatore, arrivando a spendere massimo 35 milioni pere 31 per. Insomma, sembra difficile che si possano spingere oltre pered allora la speranza diè che nel frattempo si concretizzi un interesse più reale (e remunerativo) dalle parti della Premier. E, magari, in casa dell’, a cui il giocatore piace da tempo.

Premier da cui potrebbero arrivare altri soldi importanti se il Nottingham Forest deciderà davvero di alzare l’offerta per Jan Ziolkowski, passando da 15 a 20 milioni di euro, la soglia stabilita dalla Roma per cedere il difensore centrale polacco. Poi c’è una doppia trattativa con il Betis Siviglia, che riguarda le eventuali cessioni di Angelino e Dovbyk. Sulla fascia sinistra, infatti, il Betis ha chiesto alla Roma il prestito di Angelino, ma il giocatore ha fatto sapere che vuole aspettare prima di decidere il suo futuro.