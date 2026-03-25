Tsimikas su Instagram per l’addio di Salah: “Grazie per una delle amicizie più strette nel mondo calcistico, ti auguro il meglio”

Mohamed Salah ha ufficialmente annunciato che a fine stagione lascerà il Liverpool.

Uno dei giocatori migliori della storia della Premier League, sta per chiudere un ciclo di nove anni ad Anfield. Tra i tanti messaggi ricevuti dall’ex attaccante della Roma, spicca quello di Kostas Tsimikas, suo ex compagno in maglia Reds ed attualmente in prestito proprio ai giallorossi.

Tsimikas ha condiviso su Instagram un lungo messaggio dedicato all’amico: “Mo Salah, ricordo che ti guardavo in tv e dicevo che eri uno dei giocatori più grandi della nostra generazione. La vita fa il suo corso e io ho avuto la fortuna di potertelo dire poi di persona così tante volte. Una vera leggenda che ho la fortuna di poter chiamare mio amico. Una delle amicizie più importanti e strette che ho creato finora nella mia carriera calcistica. Un ottimo ascoltatore, bravissimo a dare consigli e molto paziente con tutte le mie crisi. Mo, grazie per la tua compagnia ogni giorno negli ultimi cinque anni, le risate, le conversazioni, i traguardi; grazie per avermi spinto ad essere una persona migliore e anche per essere stato la mia ispirazione, dentro e fuori dal campo. Auguri per tutto quello che arriverà, fratello mio, lo auguro a te e alla tua famiglia. Il nostro ‘Egyptian King’, Y.N.W.A. P.s: Sappiamo tutti che nel calcio sono io il tuo migliore amico“.