Calciomercato Roma, se dovesse partire Koné si pensa ad Ederson dell’Atalanta

Nelle ultime ore la voce di un possibile addio di Manu Koné a giugno, per riempire le casse della Roma, si è fatta insistente e i giallorossi pensano già al sostituto.

Il centrocampista francese è senza alcun dubbio uno dei perni della squadra capitolina da quando è arrivato nel campionato italiano e anche il nuovo tecnico giallorosso, Gasperini sembrerebbe non poterne fare a meno. Nonostante ciò la Roma se non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, avrà bisogna di entrate, date dalla vendita di alcuni pezzi pregiati della rosa.

Tra i nomi più caldi c’è infatti quello di Manu Koné, sul quale l’Inter è tornata insistente, dopo il tentativo nella scorsa estate. Questa volta però i neroazzurri potrebbero mettere sul piatto un’offerta che i giallorossi potrebbero reputare soddisfacente, intorno ai 40/50 milioni di euro.

I giallorossi, in caso di cessione, dovranno sostituire il centrocampista francese e Gasperini sembra avere le idee chiare in tal senso, come riportato anche dal giornalista Filippo Biafora. Il club, infatti, sarebbe da tempo sulle tracce di Ederson, fedelissimo del Gasp, anche se sul brasiliano c’è anche il forte interesse dell’Atletico Madrid.