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Capradossi: “Vorrei tornare alla Roma, Totti o De Rossi? E’ tosta”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Capradossi: “Vorrei tornare alla Roma, Totti o De Rossi? E’ tosta”

Elio Capradossi pensa ancora alla sua Roma.

Il difensore ugandese, attualmente in forza all’ Universitatea Cluj cresciuto nelle giovanili giallorosse e con cui ha raccolto due presenze tra i grandi nel 2018, ha risposto a 10 domande-flash a Chiamarsi Bomber.

A partire dalla squadra in cui vorrebbe giocare:” La Roma. Il sogno nel cassetto? Ci sarà la Coppa d’Africa, ospitata proprio in Uganda, Kenia e Tanzania. Cercare di vincere un titolo qui sarebbe bello”. 

Qualche momento di difficoltà nello sciogliere il dubbio amletico di ogni romanista: “Totti o De Rossi? Tosta… De Rossi”.

Il compagno più forte mai avuto e l’ avversario più forte affrontato, poi, è lo stesso: ” Edin Dzeko. Anche se ci ho giocato una volta sola contro. 20 minuti”

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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