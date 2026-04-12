Roma tormentata dagli infortuni: Pellegrini resterà fuori un mese

Gasperini alle prese con gli strascichi delle parole di Ranieri e l’infortunio di Pellegrini: stop di un mese per l’ex capitano.

Oltre agli strascichi dello scontro con Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini deve vedersela pure con l’infermeria. Lo stop di Pellegrini – lesione al flessore della coscia destra – segue quelli di Mancini, Wesley e Koné. Il tecnico, quindi, combatte ora su due fronti: quello societario e il campo. Qui, per circa un mese, dovrà rinunciare al numero 7, uno dei suoi fedelissimi.

Pellegrini disponibile per il derby

l’ha incensato per il “comportamento serio e il coraggio di metterci la faccia”. L’ha schermato dai tentativi di “rivoluzione” promessi dal club. Tanto da porre la permanenza ditra le condizioni per la sua, di permanenza. “Prima di privarti di quello che hai, devi capire quello che metti”, l’avvertimento. Ma la società, finora, non s’è mossa per il rinnovo del contratto del giocatore. “Questa situazione prosegue da inizio anno. Non si è affrontata prima, quindi è rimasta uguale”, il commento dell’allenatore.

Dal canto suo, la proprietà ha portato avanti la strategia dell’attesa, mettendo l’ex capitano davanti a un bivio: andare via o accettare un ingaggio dimezzato (da 6 a 3 milioni di euro a stagione). Questioni economiche “che io non posso valutare”. Cerca di concentrarsi sul campo, Gasp. Ma non può schierare la formazione che vorrebbe. Non ha mai potuto farlo e di questo non si dà pace. Anche perché non ha mai avuto la rosa completa.

Troppi giocatori ai box da quando, a novembre, comandava la classifica senza nessun attaccante, fino a oggi, mentre aspetta i recuperi di Wesley, Mancini e Koné, che torneranno disponibili la prossima settimana. Per Dybala ci vorrà qualche giorno in più. Nel frattempo, per colmare il vuoto di Pellegrini (che tornerà nel derby) alzerà Pisilli o El Aynaoui. Le alternative sarebbero Venturino e Zaragoza, finito però nel dimenticatoio.

LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli)