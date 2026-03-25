Roma, 36 anni dall’ultimo gol di Bruno Conti: l’omaggio social del club – FOTO

Ci sono date che restano impresse nella storia di un club, momenti che vanno oltre il risultato e diventano memoria collettiva. Il 25 marzo è uno di questi per la Roma, che ha voluto omaggiare una delle sue icone più amate.

Protagonista è Bruno Conti, storico numero 7 giallorosso, campione del mondo nel 1982 e simbolo di una delle epoche più gloriose del club. Proprio in questa data, 36 anni fa, Conti realizzava il suo ultimo gol con la maglia della Roma, nella sfida contro l’Hellas Verona, con una punizione potente finita sotto la traversa. Un sigillo che ha chiuso una carriera leggendaria, fatta di talento, dribbling e appartenenza.

Attraverso i propri canali social, la Roma ha celebrato l’anniversario condividendo il video di quella rete e un messaggio semplice ma significativo: un ricordo che riporta indietro nel tempo e rende omaggio a una figura che, anche dopo il ritiro, ha continuato a scrivere pagine importanti del club come allenatore e dirigente.