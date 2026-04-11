In occasione del match tra Roma e Pisa, Mario Hermoso ha lasciato delle dichiarazioni durante la conferenza post partita.

Roma-Pisa, parla Hermoso

LE PAROLE DI HERMOSO

Sulla partita:

“Era importante vincere oggi. Abbiamo perso un po’ di terreno nelle ultime partite ma adesso ci aspettano 6 finali con alcuni scontri diretti e dipenderà molto da quello”.

“Nell’ultimo periodo abbiamo accumulato molti infortuni, ci sono mancati giocatori importanti e abbiamo pagato nei finali di partita. La situazione è complessa, speriamo di recuperare tutti, per questo finale di stagione abbiamo bisogno di tutti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

“Tutte e due. Se sono li è perché stanno facendo bene. Certo, la storia e la tradizione sono dalla parte della Juventus, ma il Como sta facendo benissimo, molto giocatori si sono messi in mostra, gioca un calcio dinamico e abbastanza diverso dagli altri, e in più gioca con meno pressione di dover centrare il traguardo”.