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Viviano: “Tra Maignan e Svilar ad oggi prendo il portiere giallorosso”

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 30/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Viviano: “Tra Maignan e Svilar ad oggi prendo il portiere giallorosso”

L’importanza di Svilar nella Roma di Gasperini si nota di partita in partita, grazie ai suoi salvataggi miracolosi e le gesta del portiere serbo sono apprezzate da molti.

Anche in questa stagione il suo contributo è stato determinante. In più occasioni ha evitato ai giallorossi di subire diverse reti, confermando una continuità rara per un portiere della sua età. A confermare il valore di Svilar è anche Emiliano Viviano, ex portiere,  che ai microfoni di SportMediaset ha espresso la sua opinione sul numero 99 giallorosso, preferendolo ad un altro portiere del campionato, il francese Mike Maignan del Milan: “Oggi prendo Svilar. È quello più continuo”. 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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