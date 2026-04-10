Non è un traguardo banale quello di Pellegrini, soprattutto in un calcio moderno in cui la continuità è sempre più rara. Le 300 presenze rappresentano infatti un punto di arrivo importante per pochi giocatori, e un segnale chiaro del percorso costruito nel tempo.
Roma, Aldair elogia PellegriniIn occasione di questo traguardo, l’ex bandiera della Roma Aldair ha voluto dedicare un messaggio speciale a Lorenzo Pellegrini, sottolineandone non solo il valore tecnico ma soprattutto umano e caratteriale. “300 partite in Serie A non arrivano per caso… arrivano con lavoro, responsabilità e forza nei momenti difficili”, ha scritto l’ex difensore. Parole che celebrano la leadership del capitano giallorosso e il suo legame con la Roma, con Aldair che ha rimarcato come Pellegrini abbia sempre dimostrato costanza e spirito di sacrificio. Un riconoscimento che va oltre il campo e che conferma la stima profonda tra due simboli, in epoche diverse, della stessa maglia.
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