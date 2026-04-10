Non è un traguardo banale quello di Pellegrini, soprattutto in un calcio moderno in cui la continuità è sempre più rara. Le 300 presenze rappresentano infatti un punto di arrivo importante per pochi giocatori, e un segnale chiaro del percorso costruito nel tempo.

Roma, Aldair elogia Pellegrini

In occasione di questo traguardo, l’ex bandiera della Aldair ha voluto dedicare un messaggio speciale a, sottolineandone non solo il valore tecnico ma soprattutto umano e caratteriale. “300 partite in Serie A non arrivano per caso… arrivano con lavoro, responsabilità e forza nei momenti difficili”, ha scritto l’ex difensore.

Parole che celebrano la leadership del capitano giallorosso e il suo legame con la Roma , conche ha rimarcato comeabbia sempre dimostrato costanza e spirito di sacrificio. Un riconoscimento che va oltre il campo e che conferma la stima profonda tra due simboli, in epoche diverse, della stessa maglia.

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