Il futuro di Luciano Spalletti e la Juventus è destinato a durare ancora diversi anni insieme.

Attraverso un video pubblicato sui canali social del club bianconero, il tecnico ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al giugno 2028, comunicando la decisione direttamente ai calciatori prima della seduta di allenamento.

Spalletti: “Ogni volta che vedo il gruppo, vedo la Juve”.

“Mi avevano proposto questo contratto, era un modo per dirci frequentiamoci un po’, conosciamoci e a fine anno saremo liberi di decidere”.

Spalletti ha confessato di essere rimasto colpito dall’unità del gruppo: “Più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vedo voi, vedo la Juve”.

Dopo il discorso, Spalletti non ha perso l’occasione per mostrare il suo consueto piglio. Rivolgendosi a fotografi e operatori video presenti, ha chiuso l’incontro con una battuta colorita: “Ora naturalmente ci si leva dai co*****i, detto bene, e ci fate allenare. Su, dai, forza, ad allenarsi!”