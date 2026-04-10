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Roma-Pisa, tutte le info per l’Olimpico: orari, accessi e consigli ai tifosi

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Pisa, tutte le info per l’Olimpico: orari, accessi e consigli ai tifosi

La Roma ha infatti diffuso tutte le indicazioni utili per i tifosi che saranno allo stadio in vista della sfida contro il Pisa.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto che i cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle ore 18.45, permettendo così un afflusso graduale dei tifosi prima del calcio d’inizio fissato alle 20.45. Il match, valido per la trentaduesima giornata di campionato, vedrà i giallorossi affrontare il Pisa. Ecco le info:

Biglietto digitale: cosa sapere
Ecco cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento, da quando nel corso di questa stagione il Club ha introdotto il digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

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#asr #asroma #Pisa #Roma #tifosi

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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