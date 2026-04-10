La Roma ha infatti diffuso tutte le indicazioni utili per i tifosi che saranno allo stadio in vista della sfida contro il Pisa.
Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto che i cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle ore 18.45, permettendo così un afflusso graduale dei tifosi prima del calcio d’inizio fissato alle 20.45. Il match, valido per la trentaduesima giornata di campionato, vedrà i giallorossi affrontare il Pisa. Ecco le info:Biglietto digitale: cosa sapere
Ecco cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento, da quando nel corso di questa stagione il Club ha introdotto il digitale come unica modalità di accesso allo stadio.
Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS
Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”
Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma
Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”
Non è invece consentito:
Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi
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