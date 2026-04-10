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Italia, guida temporanea: Baldini in panchina per le amichevoli di giugno

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia, guida temporanea: Baldini in panchina per le amichevoli di giugno

Non è ancora il nuovo corso definitivo, ma una soluzione temporanea per accompagnare la Nazionale in una fase di transizione. L’Italia si prepara alle amichevoli di giugno con una guida tecnica ad interim, Silvio Baldini, CT dell’Under21.

Italia, Baldini guiderà gli azzurri per le amichevoli di giugno

La FIGC ha ufficializzato che sarà Silvio Baldini a guidare la Nazionale italiana di calcio nelle sfide contro Lussemburgo (3 giugno allo Stade de Luxembourg) e Grecia (7 giugno al Pankritio Stadium di Candia). Una scelta temporanea dopo il caos per la mancata qualificazione ai mondiali e le dimissioni di Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico dell’Under 21 è pronto a traghettare il gruppo in questo doppio impegno internazionale.

Due test che rappresentano un banco di prova in vista della prossima Nations League, dove l’Italia esordirà il 25 settembre contro il Belgio in un girone che comprende anche Turchia e Francia. Un periodo di passaggio, ma già decisivo per iniziare a costruire il futuro azzurro.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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