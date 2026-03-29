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Wesley ko in Nazionale: rientro nella Capitale e controlli previsti

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Wesley ko in Nazionale: rientro nella Capitale e controlli previsti

Il calciatore brasiliano Wesley farà ritorno a Roma nelle prossime ore dopo l’infortunio rimediato con la sua Nazionale. Durante l’amichevole tra Brasile e Francia, infatti, il giallorosso è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Secondo quanto raccolto, il rientro nella Capitale è previsto per questa sera. Nella giornata di domani, invece, il giocatore verrà sottoposto ad accertamenti clinici per determinare con precisione la gravità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Lo staff medico della Roma segue con attenzione la situazione, in attesa di capire se si tratti di un problema lieve o di uno stop più serio. Le condizioni del giocatore saranno fondamentali anche per valutare la sua disponibilità nelle prossime partite. Non si esclude, infine, che possano essere necessari ulteriori controlli nei giorni successivi per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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