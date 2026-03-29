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Inter in apprensione per Calhanoglu: condizioni da valutare tra nazionale e Roma

Redazione
Pubblicato 3 minuti fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter in apprensione per Calhanoglu: condizioni da valutare tra nazionale e Roma

Cresce la preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro ha accusato un problema fisico durante l’ultima partita della Turchia, la semifinale dei playoff mondiali contro la Romania, lasciando il campo a causa di un dolore al polpaccio.

Nelle ore successive, il fastidio si è rivelato più delicato del previsto, pur senza evidenziare lesioni. A destare ulteriore cautela è il fatto che si tratti dello stesso polpaccio sinistro già infortunato in passato, che lo aveva costretto a uno stop prolungato. Durante l’ultima seduta di allenamento con la nazionale, il regista ha svolto un lavoro differenziato, alimentando i dubbi sulla sua presenza nella sfida decisiva contro il Kosovo. Una situazione che tiene in allerta sia il Commissario Tecnico Vincenzo Montella sia lo staff dell’Inter. Anche l’allenatore nerazzurro Christian Chivu segue con attenzione l’evolversi della situazione, sperando di poter recuperare il giocatore in tempo per la gara contro la Roma in programma il 5 aprile. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente nei prossimi giorni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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