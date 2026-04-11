La Roma vince in casa contro il Pisa e si riprende dopo la sconfitta subita la scorsa giornata di Serie A contro l’Inter.
I giallorossi vincono 3-0 contro la squadra toscana e vanno a -1 dal quarto posto presidiato dal Como che scenderà in campo domenica contro l’Inter. Per i giallorossi se da una parte c’è la gioia per aver ritrovato i 3 punti grazie anche ad una Malen straripante che sigla la prima tripletta di un giocatore in serie A in questa stagione, dall’altra parte ci sono brutte notizie.