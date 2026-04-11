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Trigoria, lunedì la ripresa: le condizioni di Pellegrini

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, lunedì la ripresa: le condizioni di Pellegrini

La Roma vince in casa contro il Pisa e si riprende dopo la sconfitta subita la scorsa giornata di Serie A contro l’Inter.

I giallorossi vincono 3-0 contro la squadra toscana e vanno a -1 dal quarto posto presidiato dal Como che scenderà in campo domenica contro l’Inter. Per i giallorossi se da una parte c’è la gioia per aver ritrovato i 3 punti grazie anche ad una Malen straripante che sigla la prima tripletta di un giocatore in serie A in questa stagione, dall’altra parte ci sono brutte notizie.

Infortunio di Pellegrini e ripresa. 

I giallorossi infatti nella sfida di questa sera hanno perso a fine primo tempo Lorenzo Pellegrini, per via di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Le condizioni del calciatore saranno da valutare nei prossimi giorni, con il numero 7 che comunque lunedì pomeriggio, come tutta la squadra, tornerà ad allenarsi a Trigoria ma a parte.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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