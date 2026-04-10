Prima tripletta in Serie A: Malen lascia il segno e vola subito in doppia cifra

Donyell Malen si sta rivelando una forza travolgente nel campionato italiano. Fin dal suo esordio in Serie A era chiaro che avrebbe fatto la differenza, ma la tripletta messa a segno contro il Pisa ha confermato ogni aspettativa. Con questa prestazione, l’attaccante ha raggiunto la doppia cifra di gol in sole 12 partite, dimostrando una superiorità evidente rispetto agli altri giocatori.

Un record dopo l’altro e prospettive ambiziose per la Roma

Tra i protagonisti della Roma, Malen è stato il più rapido a raggiungere quota 10 gol. Basti pensare che Lautaro Martinez, attuale capocannoniere con 16 reti, aveva impiegato ben 18 giornate per arrivare allo stesso traguardo. Anche altri attaccanti come Douvikas, Hoijlund e Davis hanno raggiunto la doppia cifra con tempi decisamente più lunghi.

Un impatto così immediato per un giocatore arrivato a stagione in corso è raro: negli ultimi dieci anni, solo Zlatan Ibrahimovic era riuscito a segnare 10 gol dopo un trasferimento a metà stagione. Tutto lascia pensare che Gian Piero Gasperini abbia trovato l’uomo ideale per il suo sistema di gioco. Con qualche rinforzo mirato, la Roma potrebbe trasformarsi in una squadra altamente prolifica, ricordando la sua Atalanta dei tempi migliori. Una cosa appare certa: il futuro di Malen in giallorosso sembra già scritto.