In occasione del match tra Roma e Pisa, Calabresi ha lasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Roma-Pisa, parla Calabresi

LE PAROLE DI CALABRESI

Avete messo molto cuore oggi, Hiljemark ha detto di aver visto una squadra viva che crede nella salvezza: sei d’accordo o c’è già da pensare all’anno prossimo?

“Sono per primo venuto dopo una partita brutta come con la Juve per un’assunzione di responsabilità e voglio fare lo stesso oggi. È un momento di grande difficoltà, capisco la frustrazione della gente, è anche la mia. Dire quale lettura sposo può portare delle incomprensioni. Bisogna onorare la stagione, fino alla fine, nel modo più dignitoso possibile. Nelle difficoltà bisogna trovare la forza di ricostruire. Oggi sono qui per assumermi le responsabilità degli episodi, degli errori, dobbiamo guardarci in faccia per raschiare tutto quello che abbiamo”.

“La nostra stagione ha avuto una narrazione di un certo tipo, non aver concretizzato opportunità e aver commesso errori che in Serie A paghi a caro prezzo. Oggi gli episodi potevano andare in un’altra direzione. Noi abbiamo commesso errori, queste partite con squadre così forti se fai errori li paghi, ancora di più se non sfrutti le occasioni. Serve tanta qualità per sfruttare le occasioni e solidità per rimanere nella partita. Fa male. Ora sono molto dispiaciuto, lo dico con il cuore, parlo a nome di una squadra che ha provato in tutti i modi a restare aggrappata a qualcosa e non ci è riuscita. Chiedo scusa per quello che ci è mancato, meritate tutti di chiudere la stagione in maniera dignitosa”.