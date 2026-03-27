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Totti: “Champions? Il Como è la squadra più in forma ma spero nella Roma”

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Totti: “Champions? Il Como è la squadra più in forma ma spero nella Roma”

Francesco Totti, presente a Como per l’evento Grand Slam Padel Show Vip, ha rilasciato un’intervista a SportComo.

L’ex capitano giallorosso ha parlato della squadra lariana e della corsa Champions della Roma. Di seguito le parole di Totti:

“Tutti stiamo seguendo il Como, è la squadra rivelazione, quella che gioca meglio. Mi piacciono molto, hanno un grande allenatore. Non conosco Fabregas personalmente, ci ho giocato contro un paio di volte; sappiamo che ha una grande personalità e sta facendo un ottimo lavoro”.

La corsa Champions? “Dipende tutto da loro e questo è un grande vantaggio, anche perché in questo momento è la squadra più in forma. Certo, io non posso non sperare che vinca la Roma, e non bisogna dimenticarsi della Juventus, che è sempre pericolosa. Ma certamente il Como ha grandi possibilità, possono farcela”.

Nico Paz? “E’ fortissimo: il giovane più forte e più interessante della Serie A in assoluto”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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