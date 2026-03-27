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CALCIOMERCATO

Mlacic racconta: “C’è stato un interesse della Roma, ma non si è concretizzato”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mlacic racconta: “C’è stato un interesse della Roma, ma non si è concretizzato”

Branimir Mlacic, difensore croato nato nel 2007, durante il mercato invernale è finito nel radar di diversi club importanti di Serie A. Tra questi c’era anche la Roma, che però alla fine ha scelto di orientare le proprie strategie su altri reparti. Il giovane centrale ha così deciso di accettare la proposta dell’Udinese, iniziando la sua esperienza nel campionato italiano.

Finora, con la maglia bianconera, Mlacic ha collezionato tre presenze complessive, partendo titolare in una sola occasione. In quell’incontro, l’allenatore Kosta Runjaić lo ha sostituito all’intervallo. Intervistato da Sportske Novosti, il difensore è tornato a parlare del possibile approdo nella capitale. A proposito dell’interesse giallorosso, Mlacic ha spiegato: “In quel momento non si è concretizzata la trattativa e ho deciso per l’Udinese”. Oltre alla Roma, anche l’Inter aveva mostrato interesse per il classe 2007, che ha però ammesso di aver temuto un salto troppo grande in una fase così precoce della sua carriera.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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