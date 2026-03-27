Allarme Roma, Wesley lascia il ritiro con il Brasile: le sue condizioni

Nella giornata odierna, il CT del Brasile Carlo Ancelotti ha deciso di escludere dalle convocazioni i calciatori Raphinha e Wesley, entrambi reduci da un infortunio subito durante la partita contro la Francia, persa 2-1.

Come riporta SportsCenter Brasil su X. Entrambi i giocatori hanno accusato un fastidio nella parte posteriore della coscia destra, ma l’attenzione si concentra in particolare sul caso di Wesley A seguito dell’infortunio, il giocatore giallorosso è stato autorizzato a lasciare il ritiro per proseguire il percorso di recupero, mentre non sono previste nuove convocazioni in sostituzione. Il brasiliano sarà valutato non appena tornerà in Italia, con Gasperini che spera di averlo a disposizione per il big match contro l’Inter, in programma domenica 5 aprile alle 20:45 a Milano.