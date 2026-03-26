Soulé, autogol sui social: “Canzone anti-polizia”

IL MESSAGGERO (Luisa Urbani) – Un ritorno in campo che, in poche ore, si è trasformato in polemica. Un vero e proprio autogol per Matias Soulé, finito al centro della bufera per un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Per festeggiare la ripresa degli allenamenti dopo oltre un mese di assenza, martedì sera ha postato quattro foto con una frase: “Felice di essere tornato in gruppo”. Nulla di male se non fosse che, a corredo della sequenza di immagini, ha scelto una canzone che non è passata inosservata al Siulp, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza. Il pezzo scelto per il post (poi cancellato) ha infatti un titolo inequivocabile: “1312”. Un numero che rappresenta la trasposizione numerica dell’acronimo Acab, All Cops Are Bastards.

“Siamo allibiti”, commenta il segretario generale del Siulp, Felice Romano. “Tutti sanno cosa significa il numero 1312. È un chiaro attacco alle forze dell’ordine”, prosegue il sindacalista. Inequivocabile non solo il titolo, ma tutto il testo del brano del rapper romano Ince. “Una canzone con frasi oscene e vergognose. Tuttavia, anche se siamo abituati, quello che preoccupa è il rischio emulazione”, ribadisce Romano, sollevando una questione ben più profonda.

Quella legata alla responsabilità sociale dei calciatori e all’effetto che i loro comportamenti possono avere su fan e tifosi. “Ci sono migliaia di ragazzi che portano la sua maglietta e che proprio perché lo considerano un modello positivo potrebbero trarre ispirazione dai fuorvianti e diseducativi messaggi del brano”, spiega il segretario che chiama in causa la società giallorossa. “Mi auguro che la Roma non condivida il gesto, ma aspettiamo fatti concreti per averne conferma”.

Al momento, l’unico fatto concreto è stata la cancellazione del post dal profilo dell’attaccante argentino. Nessuna nota ufficiale dunque. Ma da Trigoria arriva una possibile spiegazione, legata al rapporto del calciatore con Ince, grande tifoso romanista. Il musicista nel 2025 ha pubblicato un singolo dedicato al giocatore, intitolato “Soulé”. Un elogio al quale l’atleta ha poi ricambiato, dopo aver segnato nella partita con il Verona, mimando con i pugni un “destro, sinistro” in stile boxe come citazione al ritornello del pezzo scritto per lui.