La Uefa frena i Friedkin: una sola in Europa tra Roma e Everton

LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Roma ed Everton non possono disputare la stessa competizione europea: i due club hanno lo stesso proprietario, Dan Friedkin. Sulla multiproprietà la Uefa è inflessibile. E il rischio per la prossima stagione è concreto. La Roma attualmente è sesta in classifica, in zona Europa League, ma con l’ambizione di recuperare i tre punti di distacco dal Como e qualificarsi per la Champions. L’Everton invece è ottavo a 46 punti, in zona Conference, a pari merito con il Brentford, settimo. Ma l’Europa League dista due gol – quelli di differenza con il Brentford – e la coppa più importante è lontana soli tre punti, con il Liverpool quinto a quota 49. Se a fine stagione dovessero qualificarsi entrambe alla stessa competizione, una delle due sarebbe fuori. Retrocessa nella coppa minore.

Il Regolamento parla chiaro. Articolo 5, comma 1: «Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella gestione, nell’amministrazione e/o nel rendimento sportivo di più di un club che parteciper club». A meno di comunicazioni entro il 1 marzo di ogni anno. Perché un’alternativa riconosciuta esiste. Nel 2024, nel caso Girona – di proprietà del City Football Group – l’organo di controllo di Nyon diede l’ok per l’accesso alla Champions League dopo il trasferimento della partecipazione nel club spagnolo a fiduciari indipendenti tramite una “blind trust structure”: una sorta di parcheggio temporaneo pensato per spezzare controllo e influenza del proprietario comune.

È il modello che, almeno in teoria, i Friedkin avrebbero potuto seguire. Contattata da Repubblica, la società giallorossa non commenta. Qual è la soluzione? La Uefa spiega chiaramente «se due o più club non rispettano i criteri pensati per garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso». In prima istanza verrà preferito «il club che si è classificato più in alto nel proprio campionato nazionale». Poi «il club la cui federazione è più in alto nella lista di accesso Uefa». Questo vuol dire che, eventualmente, Roma e Everton se la giocheranno in base al piazzamento finale in classifica. Ma in caso di posizione equivalente, a prevalere sarebbe il club di Liverpool.