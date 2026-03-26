Roma, un Soulé in più: Matias punta l’Inter

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Gian Piero Gasperini guarda con rinnovata fiducia a Matias Soulé, che, dopo essersi allenato in gruppo martedì, ieri ha completato la seduta insieme ai compagni. Dovesse arrivare il terzo allenamento consecutivo con la squadra, allora si potrà davvero pensare con un po’ più di fiducia al domani. Già, perché anche i numeri parlano chiaro: con Soulé c’è un certo tipo di Roma, senza un’altra.

La Joyita combatte da tempo con la pubalgia, una sindrome che ne ha condizionato per un po’ il rendimento, fino a che ha deciso di fermarsi, a metà febbraio. Di conseguenza è un mese che non fa quasi nulla, anche perché l’unica cura efficace è il riposo, insieme a cicli fisioterapici e spesso anche alla crioterapia.

È evidente, quindi, che non si può certo dire di avere la certezza che possa dare una mano, già dalla partita di San Siro del prossimo 5 aprile. Insomma, probabilmente ci vorrà un po’, anche perché i carichi di lavoro bisogna reinserirli in modo graduale. Tuttavia, Gasp spera di recuperarlo per l’Inter, considerando l’importanza della sfida.

Anche perché, fino a che l’ha avuto a disposizione, il tecnico all’argentino non ci ha mai rinunciato, né in campionato né in coppa. In Serie A, ad esempio, in 25 partite con Matias la Roma ha viaggiato a una media di 1,88 punti. Da quando invece ha alzato bandiera bianca questa è scesa a 1,40, perdendo di fatto quasi il 25% del suo rendimento.

Di fatto, senza di lui i giallorossi rendono molto di meno, nonostante nello stesso periodo abbiano avuto una bocca di fuoco come Donyell Malen, che invece non avevano nella parte iniziale della stagione. Ma come si rapporterà l’olandese con Matias Soulé? Nelle prime gare in cui i due hanno convissuto il numero 18 ha giocato prevalentemente a sinistra, come trequartista.

Adesso che sarà di nuovo a disposizione Gasperini tornerà a schierarlo a destra. E per alcuni versi dovrà fare il Dybala, cioè, dare assistenza a Malen, cercare di “legare” il più possibile con lui, di dialogare palla al piede. L’ex Aston Villa ha bisogno di avere attorno a sé gente che parli il suo linguaggio calcistico e Soulé è uno di questi. Ecco perché il suo ritorno è fondamentale per queste ultime otto uscite.