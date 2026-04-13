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Wesley accelera: messaggio social e Atalanta nel mirino – FOTO

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Wesley accelera: messaggio social e Atalanta nel mirino – FOTO

Dopo l’infortunio rimediato con la nazionale brasiliana, Wesley ha lavorato da subito al rientro nella Capitale per poter tornare disponibile il prima possibile.

Roma, Wesley punta al rientro contro l’Atalanta

Come emerge dai contenuti pubblicati su Instagram, Wesley ha lanciato un chiaro messaggio in vista del prossimo impegno: “Che sia una settimana benedetta”. L’esterno giallorosso, fermato da un infortunio rimediato con la nazionale brasiliana, sta spingendo per tornare a disposizione il prima possibile, documentando sui social il lavoro di recupero svolto anche a casa.

Nel frattempo, Gian Piero Gasperini osserva interessato: l’obiettivo è averlo per la sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico proprio contro l’Atalanta. Le sensazioni sono positive, con un rientro che potrebbe arrivare prima del previsto. Il numero 43, tra immagini simboliche e momenti personali, ha fatto capire senza troppi giri di parole di voler esserci: il rush finale chiama, Wesley risponde.

https://www.instagram.com/p/DXEbKqdDa–/?igsh=MXRxaTNoM2FmMXBjYw==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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