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Spalletti: “Perotti non ce la fa a recuperare. Ancora non c’è la matematica per il secondo posto. Abbiamo fatto il massimo per arrivare alla massima posizione possibile. Domani sarà difficilissima, ci faremo trovare pronti. Fino a questa partita non parlo del prossimo anno. La mia squadra non dovrà avere un solo modulo. Il preliminare è un vantaggio: si incomincia subito a giocare le partite vere. Mi sento ottimista per il prossimo anno” – VIDEO