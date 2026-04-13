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Italia, Malagò vede la FIGC: la Serie A lo incorona quasi all’unanimità

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia, Malagò vede la FIGC: la Serie A lo incorona quasi all’unanimità

Nel pieno delle manovre politiche che precedono il rinnovo dei vertici del calcio italiano, iniziano a delinearsi gli equilibri e le alleanze. 

Italia, Malagò il favorito per la Serie A

Le prossime settimane saranno decisive per capire chi guiderà il movimento calcistico italiano nei prossimi anni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Serie A avrebbe espresso un forte orientamento a favore di Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. I numeri parlano chiaro: sarebbero ben 17 su 20 le preferenze raccolte all’interno dell’assemblea dei club di massima serie.

Il voto ufficiale è fissato per il prossimo 22 giugno, ma questo primo orientamento rappresenta già un segnale politico importante. Malagò, attuale presidente del CONI, si conferma figura centrale negli equilibri dello sport italiano, mentre resta da capire se emergeranno alternative credibili o se il consenso attuale si tradurrà in una vera e propria investitura.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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