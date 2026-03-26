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Inter-Roma, Lautaro di corsa verso i giallorossi

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter-Roma, Lautaro di corsa verso i giallorossi

CORRIERE DELLO SPORT (Daniele Vitiello) – Il ritorno della squadra ad Appiano Gentile, dopo il riposo concesso da Chivu, è coinciso con il giorno del sessantanovesimo compleanno del presidente Marotta. Facile ipotizzare quale sia il desiderio espresso, con la stagione che mette in palio ancora due traguardi per l’Inter. La possibilità di raggiungerli passa ovviamente anche dal recupero di Lautaro Martinez. Ieri il capitano nerazzurro ha lavorato ancora a parte, così come Mkhitaryan, ma entrambi hanno la Roma nel mirino. Oggi e domani sono in programma altre due sedute, prima del rompete le righe.

#asr #asroma #Inter-Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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