Roma, spunta Köhn per la corsia sinistra: le mosse per l’estate

La Roma inizia a muoversi con anticipo in vista della prossima sessione di mercato, consapevole che al termine della stagione saranno diversi i cambiamenti da affrontare.

Tra contratti in scadenza, come quelli di Celik ed El Shaarawy, e rientri dai prestiti come Tsimikas e Ferguson, la rosa subirà inevitabilmente modifiche importanti Per questo la dirigenza è già al lavoro per individuare i profili più adatti a rinforzare la squadra. Uno dei reparti sotto osservazione è la fascia sinistra, dove si prevede un intervento significativo per aumentare qualità e alternative. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Derrick Köhn, esterno classe 1999 attualmente in forza all’Union Berlino. Il giocatore si è recentemente messo in luce anche a livello internazionale, fornendo un assist nell’amichevole tra Ghana e Germania.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Köhn sarebbe stato proposto a diversi club italiani, tra cui proprio la Roma. Al momento si tratta di un’idea e non di una trattativa avanzata, ma il suo profilo viene considerato interessante per rinforzare la corsia mancina. Il suo nome si aggiunge a una lista già ampia di possibili obiettivi per quel ruolo, segno di come il club voglia intervenire con decisione su quella zona del campo. Non c’è solo la Roma sul giocatore: anche Juventus e Milan avrebbero ricevuto la proposta. La situazione resta quindi in evoluzione e potrebbe svilupparsi più concretamente nelle prossime settimane, man mano che il mercato inizierà a entrare nel vivo.