Donyell Malen dal sua arrivo è senza dubbio il giocatore più decisivo della Roma e anche grandi leggende dell’Olanda l’hanno confermato.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate al ct dell’Olanda Ronald Koeman che lo ha convocato per le amichevoli di questa sosta nazionali, e lo chiamerà anche per il Mondiale. Anche Ruud Gullit, leggenda dell’Olanda e degli anni ’90, ha parlato dell’attaccante della Roma ai microfoni di Rondo.

Gullit esalta Malen, ma Van Der Vaart frena

: “Alla Roma sta facendo molto bene. A volte succede che arrivi in un club, l’allenatore ti dà fiducia e all’improvviso tutto funziona. Si è adattato bene al calcio italiano”.

Sulle caratteristiche di Malen Gullit non ha dubbi: “Il suo gioco è tutto in profondità: tecnico, tiro potente, velocità… Alla fine contano i gol, ma in linea di principio ha tutto”.

Anche Rafael Van der Vaart ha parlato dell’attaccante della Roma, sottolineando una qualità in cui deve migliorare: “Gli manca concretezza. Se guardi le occasioni dell’Olanda contro la Norvegia, manca sempre qualcosa. Alla Roma è tutto immediato, boom, gol. Se hai quelle occasioni con la nazionale, devi segnarne almeno una”.