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Gullit: “Malen? Si è adattato bene al calcio italiano. Ha tutto”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 31/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Gullit: “Malen? Si è adattato bene al calcio italiano. Ha tutto”

Donyell Malen dal sua arrivo è senza dubbio il giocatore più decisivo della Roma e anche grandi leggende dell’Olanda l’hanno confermato.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate al ct dell’Olanda Ronald Koeman che lo  ha convocato per le amichevoli di questa sosta nazionali, e lo chiamerà anche per il Mondiale. Anche Ruud Gullit, leggenda dell’Olanda e degli anni ’90, ha parlato dell’attaccante della Roma ai microfoni di Rondo.

Sul numero 14 giallorosso ha detto“Alla Roma sta facendo molto bene. A volte succede che arrivi in un club, l’allenatore ti dà fiducia e all’improvviso tutto funziona. Si è adattato bene al calcio italiano”.

Gullit esalta Malen, ma Van Der Vaart frena

Sulle caratteristiche di Malen Gullit non ha dubbi“Il suo gioco è tutto in profondità: tecnico, tiro potente, velocità… Alla fine contano i gol, ma in linea di principio ha tutto”.

Anche Rafael Van der Vaart ha parlato dell’attaccante della Roma, sottolineando una qualità in cui deve migliorare: “Gli manca concretezza. Se guardi le occasioni dell’Olanda contro la Norvegia, manca sempre qualcosa. Alla Roma è tutto immediato, boom, gol. Se hai quelle occasioni con la nazionale, devi segnarne almeno una”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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