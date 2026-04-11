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Roma, resa dei conti: Gasperini o Ranieri. E Sir Claudio guarda già oltre

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, resa dei conti: Gasperini o Ranieri. E Sir Claudio guarda già oltre

In casa Roma l’equilibrio sembra essersi incrinato proprio nel momento più delicato della stagione.

Roma, tensioni Ranieri-Gasperini

La Repubblica – A Roma la tensione non è più sotterranea: è venuta a galla con forza dopo mesi di frizioni mai davvero risolte. Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, nato sotto il segno di un’intesa solo apparente, si è progressivamente incrinato fino alla rottura, culminata dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Dall’estate turbolenta ai mercati contestati, passando per le frecciate sulla gestione della rosa e degli infortuni, il tecnico ha più volte manifestato malumori verso la società e, indirettamente, verso Ranieri. Richieste non accolte, acquisti non condivisi e una visione tecnica distante hanno alimentato uno scontro sempre più evidente, fino alle recenti dichiarazioni pubbliche del senior advisor che hanno riacceso definitivamente il caso.

Ora la Roma è davanti a un bivio: difficile immaginare una convivenza ancora a lungo. Gasperini chiede un cambio netto, tra strategia e struttura interna, mentre Ranieri apre anche all’ipotesi di un passo indietro, con lo sguardo che potrebbe tornare verso la Nazionale italiana. Una cosa è certa: a Trigoria, presto, qualcuno dovrà fare spazio all’altro.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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