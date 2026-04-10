ULTIM'ORA
Roma, è il momento di D’Amico: la prossima settimana la prima conferenza stampa Amelia sponsorizza Pellegrini: “Lo prenderei subito al Milan” Roma a un passo da Summerville: accordo con il giocatore, giallorossi intenzionati a pagare la clausola Mondiali, il messaggio di Soulè per Messi in vista della finale: “Non ti ritirare mai” Calciomercato Roma, pronto un nuovo rilancio per Summerville Mercato Roma, continua il pressing del Manchester United per Konè: la posizione dei giallorossi Mondiali, questa sera la Finale tra Spagna e Argentina: ecco per chi faranno il tifo i giocatori giallorossi Calciomercato Roma, D’Amico studia la mossa per Moreira: manca l’accordo con lo Strasburgo Trigoria, Gasperini concede il riposo dopo l’amichevole con la Primavera: martedì la ripresa degli allenamenti Calciomercato Roma, continua il pressing per Summerville: è concorrenza con l’Aston Villa
NEWS
BREAKING

Semper: “Non molleremo mai anche se il nostro obiettivo è difficile”

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Semper: “Non molleremo mai anche se il nostro obiettivo è difficile”

In occasione del match tra Roma e Pisa, Semper, portiere del club toscano ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita. 

Roma-Pisa, parla Semper

LE PAROLE DI SEMPER

Come si gioca questa sera, considerando la posizione di classifica?

“Non molleremo mai, fino all’ultimo secondo combatteremo per il nostro obiettivo anche se è difficile”.

Non siete riusciti a dare continuità alla vittoria contro il Cagliari, poteva essere una svolta?

“Ci sono stati un po di episodi e altro, ma cercheremo sempre di dare il massimo e di vincere. Quest’anno non è semplice, ci sono squadre più forti di noi ma spero che si cambi qualcosa”.

#asr #asroma #Pisa #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182561 articoli

ARTICOLI CORRELATI