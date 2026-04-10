In occasione del match tra Roma e Pisa, Semper, portiere del club toscano ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita.
Roma-Pisa, parla Semper
LE PAROLE DI SEMPERCome si gioca questa sera, considerando la posizione di classifica?
“Non molleremo mai, fino all’ultimo secondo combatteremo per il nostro obiettivo anche se è difficile”.Non siete riusciti a dare continuità alla vittoria contro il Cagliari, poteva essere una svolta?
“Ci sono stati un po di episodi e altro, ma cercheremo sempre di dare il massimo e di vincere. Quest’anno non è semplice, ci sono squadre più forti di noi ma spero che si cambi qualcosa”.