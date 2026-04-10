In occasione del match tra Roma e Pisa, Hiljemark ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita.
Roma-Pisa, parla Hiljemark
LE PAROLE DI HILJEMARK
Contro il Torino avevamo visto un’inversione di tendenza, l’aveva notata anche lei?“Io ho visto una squadra che ha fatto una bella partita per portare i 3 punti a casa. Questa sera la Roma è una buona squadra con qualità ma io credo nei miei ragazzi”.
La fatica nel fare gol dei centravanti:
“Come squadra noi dobbiamo creare più occasioni per fare gol e dobbiamo migliorare su questo aspetto. La Serie A è una nuova esperienza per molti e un’occasione per migliorare”.