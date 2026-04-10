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Hiljemark: “La Roma è una buona squadra con qualità ma io credo nei miei ragazzi“

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 10/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Hiljemark: “La Roma è una buona squadra con qualità ma io credo nei miei ragazzi“

In occasione del match tra Roma e Pisa, Hiljemark ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita. 

Roma-Pisa, parla Hiljemark

LE PAROLE DI HILJEMARK

Contro il Torino avevamo visto un’inversione di tendenza, l’aveva notata anche lei?

“Io ho visto una squadra che ha fatto una bella partita per portare i 3 punti a casa. Questa sera la Roma è una buona squadra con qualità ma io credo nei miei ragazzi”.

La fatica nel fare gol dei centravanti:

“Come squadra noi dobbiamo creare più occasioni per fare gol e dobbiamo migliorare su questo aspetto. La Serie A è una nuova esperienza per molti e un’occasione per migliorare”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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