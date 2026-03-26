Mercato Roma, El Karouani e Martin per la fascia sinistra

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Nonostante diatribe e polemiche interne, i Friedkin sono già al lavoro per il mercato della prossima estate. Confermato l’interesse per Julian Brandt, in uscita dal Borussia Dortmund e voglioso di tornare a far coppia con Malen, a Trigoria si guarda anche alle fasce. In particolare all’Olanda dove gioca Souffian El Karouani, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’Utrecht. Terzino sinistro classe 2000, con passaporto olandese e marocchino, è autore di ben 10 assist in Eredivisie e piace anche ad altre squadre europee, in particolare a Leeds e Marsiglia.

Stesso ruolo per Aaron Martin del Genoa, pure lui messo nel mirino da Massara. Il club rossoblù ha un’opzione per prolungare il rapporto fino al 2027, ma il calciatore non è affatto convinto di restare. In questo scenario, una cessione estiva a 5 milioni diventa sempre più probabile. Due operazioni sostenibili, visti anche gli stipendi non elevati dei due; per Martin, tra l’altro, è ancora in vigore il Decreto Crescita. Ma dall’Olanda potrebbero arrivare anche dei soldi preziosi. Il Psv, infatti, ha deciso di riscattare Salah-Eddine per 8 milioni. Resta ora da trovare l’intesa tra le parti.