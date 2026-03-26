Roma, Gasp-Remo: questione di feeling

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – La tentazione per il mercato è Remo Freuler, in scadenza con il Bologna e non rinnoverà. Un’occasione a costo zero, dunque. Non c’è ancora una trattativa ma l’idea esiste, anche perché non è una priorità. Freuler è un uomo di sistema, di equilibrio, di letture. Certo, l’età conta (il 15 aprile spegnerà 34 candeline), ma non è un ostacolo insormontabile, anzi.

La storia recente della Roma racconta, ad esempio, di Seydou Keita, arrivato nel 2014 alla stessa età e capace di lasciare un segno profondo. Racconta di Nemanja Matic, voluto fortemente da Mourinho e diventato perno di una stagione che ha portato i giallorossi fino alla finale di Budapest.

Il legame tra lo svizzero e Gasperini è qualcosa che va oltre il campo dopo sei anni e mezzo insieme, come testimoniano le parole del calciatore pronunciate prima della sfida europea contro i capitolini “So a memoria come gioca, anche se pure lui ha cambiato qualcosa. La base, però, è più o meno la stessa. Ho un ottimo rapporto con Gian Piero. Conosco perfettamente anche i suoi aggiustamenti, se gioca con tre davanti o con il centrocampista in più”.

Oggi Remo è di nuovo protagonista in nazionale, dopo lo stop a novembre per la frattura alla clavicola. E dal ritiro ha parlato anche del suo domani: “Non ho ancora deciso il mio futuro. Di certo non escludo l’ipotesi di restare in Italia. Tanti svizzeri giocano in Serie A, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica. Lo spareggio? Spero che l’Italia riesca a qualificarsi per il Mondiale; sarebbe importante per tutto il movimento”. Un’apertura chiara. Di certo Freuler, dalla prossima sfida contro la Cremonese fino all’ultima contro l’Inter, passando naturalmente per l’Aston Villa, penserà esclusivamente al suo Bologna.