Aldair: “Roma, segui Gasperini. Per la Champions sarà battaglia con la Juventus”

CORRIERE DELLA SERA (Elmar Bergonzini) – Aldair, a margine dell’evento Operazione Nostalgia, si è detto ottimista circa il futuro della Roma. “La qualificazione in Champions non dipenderà esclusivamente dalla gara con l’Inter – ha detto -. I nerazzurri hanno bisogno di punti per non consentire al Milan di riaprire il campionato, sono più forti. Poi però ci saranno altre sette giornate. Un eventuale passo falso non può e non deve essere considerato fatale”.

“I giallorossi partono leggermente dietro. Ma facendo punti su un campo difficile come quello di San Siro manderebbero un segnale forte. Devono provarci, facendo più punti possibile per alzare la pressione sulle avversarie. Del resto, si può incidere anche a distanza sulle prestazioni delle altre. Onestamente però credo che la favorita per il quarto posto sia la Juventus. Di solito quando i bianconeri arrivano alle ultime giornate con un obiettivo da raggiungere, non sbagliano. Mi aspetto un filotto di vittorie da parte loro”.

“È alla prima stagione a Roma e non è semplice riuscire a imporre il proprio gioco, dunque va considerato positivo. Ha portato l’Atalanta a grandi livelli, ma Bergamo è una piazza diversa, quindi non si può pretendere che incida subito allo stesso modo. È la persona giusta per aiutare la Roma a raggiungere uno status più importante rispetto a quello attuale”.

Riporterebbe Totti dentro la società? “Sinceramente mi aspettavo di vederlo in un ruolo dirigenziale già tempo fa. Non vedo possibili evoluzioni diverse da questa: Totti deve stare dentro questo club perché nessuno lo rappresenta più di lui. La soluzione più giusta, quella più logica è quella di riportarlo a Trigoria. E il prima possibile”.

C’è un giocatore che l’ha sorpresa? “Devo dire Wesley. Il primo anno solitamente è molto difficile. Quello italiano è un campionato complicato, eppure lui ha avuto un impatto positivo e questo è un bene anche per la società”.