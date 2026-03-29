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Celik recupera: nessun infortunio e rientro previsto per la sfida con l’Inter

Redazione
Pubblicato 42 minuti fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Celik recupera: nessun infortunio e rientro previsto per la sfida con l’Inter

Buone notizie arrivano dal ritiro della nazionale turca sulle condizioni di Zeki Celik. L’esterno della Roma, assente nella gara precedente contro la Romania a causa di un problema fisico, si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso qualsiasi lesione muscolare. Si è trattato soltanto di un lieve fastidio, senza conseguenze rilevanti.

Il giocatore ha già ripreso ad allenarsi e sarà quindi a disposizione del Commissario Tecnico Vincenzo Montella per la finale dei play-off di qualificazione ai Mondiali contro il Kosovo. L’esito degli esami rassicura anche lo staff giallorosso guidato da Gian Piero Gasperini. Terminati gli impegni con la nazionale, Celik tornerà a Roma per lavorare a Trigoria e prepararsi in vista del big match contro l’Inter, in programma domenica sera.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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