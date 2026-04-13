Il trequartista per l’Atalanta: Pisilli avanti su El Shaarawy

Gasperini deve pensare a come sostituire Pellegrini, infortunatosi contro il Pisa. L’opzione principale è l’avanzamento di Pisilli sulla trequarti.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – L’avanzamento di Pisilli o una nuova chance per El Shaarawy. Oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria Gasperini dovrà pensare al sostituto di Pellegrini che sarà out per circa un mese.

Molto dipenderà dal recupero o meno dicontro. Se il francese dovesse farcela sarà Niccolò ad affiancaresulla trequarti e completare il terzetto offensivo con. In caso di forfait, invece, il tecnico sarebbe costretto a tenere Pisilli sulla mediana e quindi a riproporre, che appare in vantaggio rispetto a