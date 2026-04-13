Confronto tra Ranieri e Gasperini: Friedkin pronti a intervenire

Tensione tra Ranieri e Gasperini: i Friedkin riflettono su una possibile svolta prima della fine del campionato.

Di Ranieri non è piaciuta l’imprevedibilità; di Gasperini l’insofferenza. I Friedkin, avendo creduto al tentativo di tregua emerso durante il vertice post-eliminazione dall’Europa League, meditano una svolta, che potrebbe arrivare già prima della fine del campionato. Claudio Ranieri aveva garantito una maggiore presenza, incassando l’ok del tecnico. La pace sembrava reggere, ma le ultime battute di Gian Piero Gasperini sul mercato hanno scoperchiato il vaso della pazienza del senior advisor.

I Friedkin studiano la soluzione al caso

Oggi a Trigoria i due s’incontreranno di nuovo, e sarà presente anche il direttore sportivo. Che sia l’estremo tentativo di mediazione tra due caratteri forti non è ancora dato saperlo. Ma certo la proprietà non lascerà cadere nel dimenticatoio il polverone sollevato a favor di telecamera. In breve:ha detto quello che pensano i, ma ha usato modi e toni distanti anni luce dal loro stile.

La società, che non smette di provare gratitudine per il miracolo dello scorso anno, riflette però sulla possibile via d’uscita dalla crisi: sfruttare l’assist che proprio il dirigente ha palesato mentre schiaffava contro l’allenatore la sua versione dei fatti. “Sono pronto a farmi da parte, rinunciando al ruolo”. L’ha detto lui stesso. E a Houston ci pensano.

Del resto, i continui tentativi di ricomposizione hanno portato alla deflagrazione, l’esatto contrario di quello che la Roma desiderava in un momento tanto delicato. I milioni della Champions League (traguardo ancora raggiungibile), sono il primo richiamo all’ordine, necessario per smaltire i postumi della crisi. Piazzarsi fuori dalle prime quattro della classe non farebbe che peggiorare la situazione, alimentando lo spettro della “rivoluzione” promessa solo a parole (almeno per ora).

LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli)