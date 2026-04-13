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Mercato Roma, Brandt apre: “Ho già molte idee”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, Brandt apre: “Ho già molte idee”

Brandt parla del futuro dopo la sconfitta col Leverkusen: possibile addio a parametro zero, con la Roma tra i club interessati.

Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen e tra i vari temi trattati si è soffermato anche suo futuro. Il calciatore lascerà il club tedesco a parametro zero e tra i club più interessati c’è anche la Roma: “Ci sono molte idee, vi sorprenderò. Anche se non sono tutte opzioni particolarmente valide. Tuttavia, non bisogna affrettare le cose, abbiamo ancora delle partite importanti davanti a noi. Non sarebbe giusto nel confronti del Borussia Dortmund iniziare a trattare con altre società. Bisogna concludere tutto in modo corretto e poi si avrà tempo a sufficienza per riflettere su come andare avanti”. Il Borussia è secondo in classifica, ma con dodici punti in meno del Bayern Monaco capolista.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)

#asr #asroma #Julian Brandt

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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